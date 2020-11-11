ونشر نواف المقطع المصور على حسابه في "تويتر"، ويظهر فيه تركي آل الشيخ وهو يجلس على كنبة في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية ويرتدي الشماغ السعودي.
وفي الفيديو يشاهد تركي مبارة كرة قدم، ويتحدث عن فريقه "ألميريا" في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وسأله نواف عن رأيه في آخر مباراة للفريق، يقصد ألميريا، فرد تركي أن "المشكلة في رأس الحربة، الحين هذا انطرد المبارة الجاية مو لاعب ولا الثلاثة الدوليين بيلعبوا.. في الشتا يبغالنا نشوفلنا حل (يقصد موسم الانتقالات الشتوية في كرة القدم)".
وعندما سأله عن المبارة المقبلة قال: "الله يستر، احنا ضيعنا 11 نقطة في بداية الدوري، مشكلة يعني.. بس خلينا نشوف".
كانت هذه تفاصيل خبر "الله يستر"... ظهور جديد لتركي آل الشيخ في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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