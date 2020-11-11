لافروف: الحياة الآمنة تعود على أغلب الأراضي السورية

دمشق - سبوتنيك. وقال لافروف، في كلمة ألقاها نيابة عنه في المؤتمر الدولي، الذي انطلقت فعالياته في دمشق اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف: "تقدم روسيا دائما دعمًا متعدد الأوجه لسوريا الصديقة".

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وأضاف: "نبذل جهودًا لإشراك أكبر مجموعة ممكنة من الدول والمنظمات المتخصصة في ترميم المرافق الحيوية للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في سوريا".

وأكد أنه "تم إعادة الحياة الآمنة على أغلب الأراضي السورية".

وأكد لافروف، أن روسيا ساعدت بشكل نشط وفعال في تنظيم المؤتمر الذي افتتح اليوم.

وأشار إلى أن عدم مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر دمشق دليل على ازدواجية المعايير تجاه سوريا.

وتابع: "ليس من الغريب أن تتخذ مثل هذا الموقف بالتحديد تلك الدول التي شاركت بشكل مباشر في تأجيج النيران السورية، وقدمت وما زالت تقدم المساعدة للقوات المناوئة للحكومة، بما في ذلك الإرهابيين، لافتا أنها تتحمل المسؤولية عن معاناة ملايين السوريين.

وانطلقت، اليوم، في العاصمة السورية دمشق، أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ويستمر المؤتمر لمدة يومين، وتشارك روسيا في تنظيمه.