وصول طائرات قطرية إلى بيروت تحمل مستشفيات ميدانية لمكافحة فيروس كورونا

وذكرت وكالة "النشرة" أن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية القطرية، تحملان مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل، سعة كل منهما 500 سرير لمنطقتي صور وطرابلس، وصلتا إلى مطار بيروت.
وأضافت الوكالة أنه "كان في استقبالهما وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، والقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة القطرية علي محمد المطاوعة وممثل عن قيادة الجيش اللبناني والطاقم الدبلوماسي في السفارة".
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت قرارا بالإقفال العام لمدة أسبوعين، بداية من 14 وحتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا المتسجد، بعد تزايد الإصابات.
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