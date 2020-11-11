جرحى إثر اعتداء بالمتفجرات داخل مقبرة لغير المسلمين في السعودية... صور

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته "يورو نيوز" أن "هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية.

وبحسب الخارجية الفرنسية، فقد تم الهجوم في داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الهجوم تم خلال تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الذي يصادف في الحادي عشر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاء في نص البيان: إن "الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية في جدة، وشارك فيها القنصل الفرنسي وغيره من الشخصيات الدبلوماسية، كانت هدفاً لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، ما تسبب بسقوط جرحى".

يتبع ...