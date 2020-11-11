لافرينتييف: روسيا لا يوجد فيها لاجئون سوريون مسجلون رسميا

دمشق - سبوتنيك. وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "ليس لدينا لاجئون سوريون مسجلون رسميًا في روسيا. هناك سوريون جاؤوا وسيعودون بشكل طبيعي إلى هنا (إلى سوريا) بمجرد أن يسمح لهم الوضع بذلك. العديد من الذين يعيشون الآن في روسيا من سكان الأراضي التي تخضع حاليًا لسيطرة الإرهابيين، بما في ذلك إدلب وشمال شرقي سوريا".

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وأضاف لافرينتييف: "هناك تفاهم من أجل دعم هذه القضية وتفعيلها (عودة اللاجئين)، من أجل مساعدة اللاجئين السوريين على العودة، من الضروري خلق ظروف ملائمة لهم. وهذا يتطلب بالطبع دعمًا ماديًا وماليًا من جميع البلدان تقريبًا، بسبب تدمير المنازل، وتدمير البنية التحتية".

وتابع: "نحن بحاجة لخلق ظروف معيشية أساسية لهم على الأقل. وتبذل الحكومة السورية قصارى جهدها لتحقيق ذلك، لكن لا يمكنها فعل كل شيء بمفردها. سنحاول في هذا المؤتمر إيجاد آليات إضافية لتهيئة مثل هذه الظروف. فيما يتعلق بالمسائل الأمنية، تعهدت الحكومة السورية بضمانات لتوفير الأمن لجميع المواطنين السوريين الذين يرغبون في العودة طواعية إلى ديارهم".

وانطلقت، اليوم، في العاصمة السورية دمشق، أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ويستمر المؤتمر لمدة يومين، وتشارك روسيا في تنظيمه.

كما يناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

ودعت دمشق دول العالم إلى الترفع عن الخلافات السياسية مع بعضها وتجاوز الشرور التي ساهمت بها بشكل مباشر أو غير مباشر وطالت كل السوريين.