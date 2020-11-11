الأزمة الليبية... وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة أهم ملفات اجتماع سرت

وتهدف المحادثات، التي ستعقد في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى "دفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، والبناء على التقدم الذي تم إحرازه الأسبوع الماضي في غدامس"، نقلا عن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وتقول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا:

"يتوقع من المشاركين استكمال المناقشات حول تنفيذ وقف إطلاق النار وكذلك تشكيل لجان فرعية متخصصة".

وتناقش الاجتماعات خروج العناصر الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتشكيل الغرفتين الأمنيتين لتطبيق وقف إطلاق النار بالكامل بحسب اتفاق جنيف وغدامس، وفتح الطرق والمعابر الرئيسية التي تربط بين المدن الليبية.

وأولى الأمور التي يناقشها المجتمعون هي سحب الوحدات العسكرية من منطقة سرت، الأمر الذي ترفضه بعض التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق التي من جهتها تبرأت من مواقف هذه التشكيلات؛ نقلا عن" شبكة أخبار ليبيا".

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وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت في بيان صادر عنها إن هذا الاجتماع يهدف إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات في غدامس.

الجدير بالذكر أن الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) تأتي بالتوازي مع منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF)، الذي انطلق مؤخرا في تونس. وتهدف "LPDF" إلى وضع مسودة خارطة طريق سياسية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وهذه الخطوة هي الأحدث في جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة التي طال أمدها في ليبيا والتي أدت إلى تشتت السلطة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومستويات المعيشة للشعب الليبي.