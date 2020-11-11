السعودية... "حساب المواطن" يكشف حقيقة تأثر الدعم في حالة السجن

وقال الحساب عبر "تويتر"، إن "عدم أهلية التابع لا يؤثر على أهلية المستفيد"؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: "أحد تابعي الأسرة مسجون... هل يؤثر على الدعم؟".

وأوضح الحساب "عدم أهلية التابع لا يؤثر على أهلية المستفيد الرئيسي وبقية التابعين، وستتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع غير المؤهل. وإذا انطبقت عليه معايير الاستحقاق فسوف يشمله الدعم".

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يشار إلى أن "حساب المواطن"، زف الاثنين الماضي، بشرى سارة، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، إذ أعلن البرنامج بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني "الدفعة 36"، للمستفيدين.

وكتب البرنامج على صفحته في موقع "تويتر": "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله".

و"حساب المواطن" هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة.