جاء ذلك خلال لقاء القمة الذي جمع الرئيس السيسي ونظيرته اليونانية، كاترينا ساكيلاروبولو، والذي شدد خلاله السيسي على أن العلاقات مع اليونان تتقدم بشكل كبير، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين البلدين، حسبما نقل "اليوم السابع".
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وكان السيسي قد أصدر قرارا، أغسطس/آب الماضي، بالموافقة على اتفاق مع اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة، الموقع بين البلدين.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 444 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر واليونان بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس/ آب 2020، وذلك حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.
ووقعت مصر واليونان اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترسيم الحدود... السيسي يعلن مساندة اليونان بشأن "استفزازات شرق المتوسط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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