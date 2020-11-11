الحكومة المصرية تمنح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة

جاء ذلك على لسان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مشيرا إلى أن تعطيل الدراسة يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات حال حدوثها، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

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وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، أنّ التعطيل يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أي مستجدات تتعلق به.

ونوه رئيس الحكومة المصرية، بأن هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، وبناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّه كان يتابع الموقف تليفونيا مع المحافظين على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء، الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، على دور القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة.

يذكر أنه يوم الأحد الماضي صدر قرار بتعطيل الدراسة في محافظ الإسكندرية باستثناء القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا الإدارات التعليمية، وفق بوابة "أخبار اليوم".

ومنذ مساء الجمعة الماضي، تتعرض المدينة الساحلية، لموجة من الطقس السيئ، مع سقوط أمطار غزيرة، ما أدى لتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات وإلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.