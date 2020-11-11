يتماشى مع أستثمار الدعوة عبر التقنية.. “تعاوني البديعة” يطلق تطبيق جوال بلغني الإسلام في المتاجر الألكترونية

دشن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي البديعة غرب العاصمة السعودية الرياض مساء أمس تطبيق جوال بلغني الإسلام أحد أشهر مشاريع المكتب في المجال الدعوي بحضور رئيس مجلس إدارة المكتب الشيخ خلف المطلق والرئيس التنفيذي للمكتب الشيخ فؤاد بن عبد الرحمن الرشيد وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي ودعاة المكتب.

وأكد الشيخ الرشيد في كلمته خلال حفل التدشين الذي أقيم في القاعة الكبرى في المكتب على أهمية أستثمار التقنية الحديثة وتوظيفها في مجال الدعوة إلى الله، مشيرا إلى أن بداية مشروع بلغني الإسلام كانت تقليدية ولكن مع الإقبال الذي شهده المشروع وتزايد دخول غير المسلمين بالإسلام ومع دخول التقنية في مجال الدعوة تمت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة التقنية في المملكة وتم بناء التطبيق برعايته من أحد رجال الأعمال المحسنين وتشغيله تجريبيا ومعالجة بعض الثغرات حتى إطلاقه أمس.

وقال أن المشروع الذي أنطلق في عام ١٤٢٩ يعد أحد المشاريع المتخصصة في تعريف غير المسلمين بالدين الإسلامي من شتى المعمورة عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان نواة لعمل متكامل ومشروعاً متميزاً تمثل في تطبيق جوال بلغني الإسلام.

وأستشهد الشيخ الرشيد بأحد الأوربيين الذين تم التواصل معهم عبر جوال بلغني الإسلام وأشهر أسلامه بعد ٥ دقائق من دعوته، كما أستشهد بقصة أحد رعاة الأغنام الذي يسكن في منطقة صحراوية ما بين محافظتي عفيف وظلم وتم دعوته بالجوال وأشهر أسلامه بفضل الله وأستخدام التقنية في الدعوة، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي أستثمرت أوقات الدعاة ووفرت الكثير من الجهد والمال والوقت في الدعوة إلى الله.

وأشاد في نهاية كلمته بجهود رجال الأعمال والمحسنين في دعم برامج وأنشطة المكتب، داعياً في الوقت نفسه التوفيق والنجاح لجهود المكتب والقائمين عليه.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المكتب عضو الأفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ خلف بن محمد المطلق على أهمية الدعوة إلى الله ودعوة غير المسلمين للإسلام إبراء للذمة، وأقامة الحجة لتصل الرسالة المحمدية إلى كافة بقاع العالم.

وأشاد الشيخ المطلق بجهود المكتب داعياً كافة العاملين في إخلاص العمل لله سبحانة وتعالى والجهاد في الدعوة إلى الله.

وفي نهاية كلمته دشن رئيس مجلس إدارة المكتب تطبيق جوال بلغني الإسلام إيذاناً ببدء العمل الفعلي للتطبيق الذي يمكن تحميله من المتاجر الألكترونية وفتح حساب للمستخدم وأرسال معلومات غير المسلم من خلال التطبيق ليتولى دعاة المكتب حول العالم دعوة الشخص ومتابعته حتى إسلامه وإبلاغ صاحب الحساب بكل المستجدات لينال الأجر والمثوبة من الله.

يذكر أن المشروع يهدف إلى دعوة الجاليات الغير مسلمة بالمملكة إلى الإسلام عبر التطبيق، ومساعدة من يرغب في الإسلام أو التعريف به، والعناية بالمسلمين الجدد وغرس القيم الإسلامية وتطبيق تعاليم الاسلام، إضافة إلى الاستثمار في تأهيل وتفعيل الطاقات البشرية لخدمة الإسلام ونشر رسالته، وكذلك توظيف التقنيات الحديثة لتبليغ الإسلام لغير المسلمين في المملكة والعالم من خلال الهاتف وباستخدام كوادر شرعية وفنية مؤهلة، وتدريب كوادر جديدة من الدعاة لتوسيع نطاق المشروع لعمل الدعاة داخل المملكة وخارجها.

ويتوفر في التطبيق كافة اللغات العالمية الحية ويمتلك الدعاة خبرات وقدرات وأمكانات عالية في الدعوة إلى الله وفق المنهج الصحيح الذي دعا إليه الرسول صَل الله عليه وسلم.