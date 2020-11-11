شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأرصاد» لسكان جازان: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية حتى الـ7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال ، والعارضة، وفيفا، وهروب ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.