شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «التأمينات» توضح نسبة تحمل صاحب العمل للاشتراك عن العامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النسبة التي يتحملها صاحب العمل للاشتراك عن العامل. وأبانت “التأمينات” في “أنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن صاحب العمل يتحمل 12٪؜ من أجر العامل (الأساسي + بدل السكن). وأضافت كما يتحمل صاحب العمل 9٪؜ عن نظام المعاشات و 2٪؜ عن نظام الأخطار المهنية و1٪؜ عن نظام التعطل عن العمل.

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