انفجار بمحل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد

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وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن "رمانة هجومية انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من دائرة البريد ضمن منطقة حي العدل".
وتابع المصدر أنه لا وجود لأية إصابات تذكر في الحادث.
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