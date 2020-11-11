انفجار بمحل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد

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وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال مصدر أمني، اليوم الأربعاء، إن انفجارا وقع في حي العدل في العاصمة بغداد.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن "رمانة هجومية انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من دائرة البريد ضمن منطقة حي العدل".

وتابع المصدر أنه لا وجود لأية إصابات تذكر في الحادث.