“الضمان الصحي” يعلن عن وظائف شاغرة

فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر المجلس بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية : 1- كبير مسؤولي الجودة والتحليل : – بكالوريوس في التسويق ، التواصل ، التأمين ، أو ما يعادلها . – خبرة 6 سنوات على الأقل . – يفضل شهادة محترف خدمة عملاء معتمد . – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة . – خبرة في المقاييس المتعلقة بالعملاء . – يفضل خبرة في قطاع التأمين الصحي أو الجهات الحكومية أو الرقابية . 2- كبير محللي تجربة المستفيد : – بكالوريوس في ” التسويق ، التواصل ” أو ما يعادلها . – خبرة 6 سنوات على الأقل . – إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة . – خبرة في رسم رحلات العملاء وتخطيط الخدمات . – خبرة في التأمين الصحي أو الحكومية أو جهة رقابية . وحول موعد التقديم ، أكد أنه متاح من اليوم الأربعاء 25 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 11 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الربطين التاليين على الترتيب من هنـــــــــاو هنــــــــــا.

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