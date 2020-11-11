شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «الحج» تضع 3 شروط للسماح لمعتمري الخارج بتكرار «العمرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الحج والعمرة وضعت 3 شروط من أجل السماح للمعتمرين القادمين من الخارج بتكرار العمرة مرة أخرى في نفس الرحلة.

ووفقاً لـ “مكة”، أوضحت المصادر أن الشروط تضمنت توفر حجز للمجموعة التي تريد تأدية العمرة مرة أخرى، بالتنسيق مع المرافق الدائم من شركة العمرة.

وأضافت أن الشروط تضمنت كذلك أن يتم طلب تكرار العمرة من خلال مجموعة وليس أفراد، وألا تكون عملية الحجز من قبل المعتمر نفسه بل عن طريق شركات الخدمة الميدانية المرافقة له.

وبينت المصادر أن الشركات المرافقة للمعتمر عليها الدخول لتطبيق “اعتمرنا” لإنهاء إجراءات الحجز مرة أخرى لمعتمري الخارج الراغبين في تكرار العمرة حال توفرها، وليس عليها طلب من الخارج.

وأشارت إلى أن الوزارة شددت على أن لكل معتمر قادم من الخارج تصريحاً لتأدية عمرة واحدة فقط، وفي حال أنهى عمرته ورغب في التكرار فعليه اتباع الشروط الثلاثة المذكورة.