شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على سرية معلومات حسابك على «أبشر» بـ4 خطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضحت منصة أبشر أن هناك 4 خطوات للمحافظة على سرية معلومات الحسابات الشخصية عبر المنصة. وأشارت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إلى أن الخطوات كما يلي: – المحافظة على سرية المعلومات بتسجيل الدخول على حسابك. – يمكنك تفويض من تريد لتنفيذ الخدمات دون إفشاء كلمة المرور الخاصة بك. – عدم نشر بياناتك الشخصية عبر الإنترنت حماية لسرية تعاملاتك. – تأكد من تسجيل الخروج بعد الانتهاء من تنفيذ خدماتك. وكانت المنصة قد أوضحت ، أن ظهور ملاحظة كلمة المرور خطأ أثناء الدخول على الحساب، يتطلب اختيار “نسيت كلمة المرور” من الصفحة الرئيسية للمنصة، ومن ثم إنشاء كلمة مرور جديدة، وكذلك تسجيل الدخول مجددًا للمنصة باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الجديدة.

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