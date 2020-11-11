شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يتفاعل مع فيديو متداول لامرأة تتعرض للتعنيف من زوجها في «عرعر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري ، مع فيديو متداول لامرأة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها في عرعر . وقال المركز عبر حسابه الرسمي على تويتر : ” إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سيدة تتعرض للعنف من قبل زوجها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري ” . وأضاف : ” تم توجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة عرعر وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.”

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