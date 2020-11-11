عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هونر تكشف عن سعر هاتفها الذكي Honer10X Lite

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365

تواصل العلامة التجارية ”هونر“ كشف المزيد عن أحدث هواتفها الذكية ”Honer 10X Lite“، وكشفت هونر عن تفاصيل حول الوصول العالمي للهاتف، وسعره، حيث يأتي مقابل 229.90 يورو، أي ما يعادل (271.39 دولار أمريكي).



ووفقًا للتسريبات السابقة، يعمل هاتف ”Honor 10X Lite“ الجديد بواسطة معالج Kirin 710A، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

كما يأتي الجهاز بشاشة LCD تعمل بمقاس 6.67 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وفيها فتحة ثقب في المنتصف لكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل.

ويتميز هاتف Honor 10X Lite بكاميرا خلفية رباعية، وتأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر عمق 2 ميغابكسل.

كما يحتوى الهاتف الذكي أيضًا على قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب، كما يحتوى على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، ويأتي أيضًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ USB من النوع C.

وبالفعل، تم بدء بيع Honor 10X Lite في روسيا، ولكن بدءًا من اليوم يمكن طرحه أيضًا في فرنسا وألمانيا، من بين دول أخرى.

وعلاوة على ذلك يتم خصم 199 يورو أي (234.92 دولارًا) من سعر الهاتف في فرنسا، مع الحصول على هدايا مجانية إما مكبر صوت Honor Mini Bluetooth، أو سماعات Honor Sport، بينما يحتفظ بنفس سعره في ألمانيا 229.90 يورو مع تقديم نفس خيارات الهدايا المجانية مع خيار إضافي واحد وهو سماعات Honor Band 5.