عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تكشف عن Mac mini.. أسرع 6 مرات من الجيل السابق

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن حاسب Mac mini الجديد، المزود بشريحة M1، وذلك خلال مؤتمرها الثالث هذا العام "One More Thing".



وقالت الشركة الأمريكية إن حاسب Mac mini يقدم أداء أعلى بست مرات في الرسومات مقارنة بالإصدار السابق عليه.

وأكدت أبل أن الجهاز الجديد يأتي بسعر 699 دولارا.

وأعلنت أبل في بداية المؤتمر عن الشريحة M1، التي تدمج مجموعة من شرائح الجهاز (المعالج، الذاكرة، ووحدة معالجة الرسومات، وغيرها) في نظام واحد.

شريحة M1 الجديدة تُقدّم أداء أعلى بمرتين لكل واط مقارنة بشريحة الكمبيوتر الشخصي.

وأكدت أبل أنه تم تصميم نظام تشغيل macOS Big Sur لتحقيق أقصى استفادة من M1.

وانطلق مساء الثلاثاء مؤتمر أبل "One More Thing" بكلمة للرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية تيم كوك.

ويبث المؤتمر عبر الإنترنت من مقر أبل الرئيسي أبل بارك Apple Park بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشهد مؤتمر أبل في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، الإعلان عن الطرز الجديدة من أجهزة آيباد، و Apple Watch، بينما ركّز مؤتمر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على سلسلة هواتف آيفون 12 وجهاز HomePod mini الجديد.