«أضاء بيته بالعلم رغم الظلام».. طفل يتحدى انقطاع الكهرباء ويذاكر دروسه بطريقة إبداعية (صورة)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أظهرت حرص طالب في المرحلة الابتدائية على التعلم والمذاكرة ومراجعة دروسه رغم انقطاع التيار الكهربائي بسبب هطول الأمطار. ووفرت أسرة الطالب كشافاً يُنير إضاءة خافته لمساعدة الطفل في التعلم ومراجعة دروسه أثناء انقطاع الكهرباء والإضاءة. يذكر أن وزارة التعليم أعلنت الشهر الماضي، استمرار التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسي الأول ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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