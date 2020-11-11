شكرا لقرائتكم خبر عن في مخالفة واضحة لنظام المرور .. ضبط قائد مركبة سار بها على رصيف أحد طرق الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو وهو يقود سيارته على رصيف المشاة في مخالفة واضحة لنظام المرور مُعرّضًا حياة الآخرين للخطر.
ووثق أحد الأشخاص المقطع الذي بدا فيه قائد المركبة يخرج بسيارته من الازدحام المروري ليقود سيارته على الرصيف متجاهلًا قواعد احترام المرور وحقوق المشاة على الطريق، حيث أفاد حساب المرور عبر تويتر أنهتم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وفي نفس السياق، أشارت الإدارة العامة للمرور أن بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، ستكون اليوم الأربعاء.
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