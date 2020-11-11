شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعراض صحية تستدعي زيارة عيادة «تطمن» فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت أمانة منطقة المدينة المنورة بزيارة أقرب عيادة من عيادات “تطمن” في حال الشعور ببعض الأعراض الصحية مثل ارتفاع الحرارة وضيق التنفس أو السعال. وقال الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”: عند شعورك بأحد هذه الأعراض: “ارتفاع في درجة الحرارة، سعال، ضيق في التنفس، توجه فوراً لأقرب عيادة تطمن”.

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