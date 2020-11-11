عدن - ياسمين عبد الله التهامي - MacBook Pro.. أبل تطلق أسرع نوت بوك احترافي

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة أبل عن جهاز MacBook Pro جديد مقاس 13 بوصة بشريحة M1، وذلك خلال مؤتمرها الثالث هذا العام "One More Thing".



ويبث المؤتمر عبر الإنترنت من مقر أبل الرئيسي أبل بارك Apple Park بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت أبل إن الجهاز الجديد يأتي بدلا من طرازات Intel x86 السابقة، وبأداء أكبر بنحو 8 مرات من MacBook Pro السابق.

وأوضحت أبل خلال المؤتمر، أن يأتي بوحدة معالجة مركزية ثمانيّة النوى توفر أداء أسرع بما يصل إلى 2.8 مرة مقارنة بجهاز MacBook Pro السابق مقاس 13 بوصة.

أعلنت شركة أبل عن جهاز MacBook Pro جديد مقاس 13 بوصة بشريحة M1، وذلك خلال مؤتمرها الثالث هذا العام "One More Thing".

ويبث المؤتمر عبر الإنترنت من مقر أبل الرئيسي أبل بارك Apple Park بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت أبل إن الجهاز الجديد يأتي بدلا من طرازات Intel x86 السابقة، وبأداء أكبر بنحو 8 مرات من MacBook Pro السابق.

وأوضحت أبل خلال المؤتمر، أن يأتي بوحدة معالجة مركزية ثمانيّة النوى توفر أداء أسرع بما يصل إلى 2.8 مرة مقارنة بجهاز MacBook Pro السابق مقاس 13 بوصة.

وأعلنت أبل عن أن جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة يقارن بشكل إيجابي بأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows من فئته، حيث يُقدّم أداء أفضل يصل إلى 3 أضعاف.

أبل أطلقت على جهازها لقب أسرع نوت بوك احترافي صغير الحجم في العالم لمهام تعلم الآلة.

ووفقا لأبل، يتميز الجهاز الجديد بمنفذي USB-C يدعمان USB 4 و Thunderbolt 4، مما يسمح للكمبيوتر بتشغيل شاشة 6K Pro Display XDR بدقة كاملة.

وقالت شركة أبل إن سعر MacBook Pro الجديد يبلغ 1299 دولارا.

وانطلق مساء الثلاثاء مؤتمر أبل "One More Thing" بكلمة للرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية تيم كوك.

وشهد مؤتمر أبل في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، الإعلان عن الطرز الجديدة من أجهزة آيباد، و Apple Watch، بينما ركّز مؤتمر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على سلسلة هواتف آيفون 12 وجهاز HomePod mini الجديد.