الأمم المتحدة تدين بشدة مقتل المحامية حنان البرعصي في بنغازي

موسكو - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان، "ندين بشدة مقتل المحامية حنان البرعصي، التي اغتيلت الثلاثاء، في وضح النهار، في بنغازي على يد مسلحين مجهولين".
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وتدلل فجيعة مقتلها على التهديدات التي تواجهها المرأة الليبية التي تتجرأ على المجاهرة برأيها.
هذا وقد أخذت البعثة علما بقرار السلطات المختصة في الشرق بالشروع في تحقيق سريع وشامل في مقتلها.
ويعد مقتل السيدة البرعصي تذكيرا قويا لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانبا والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة، التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب.
وفي ذات الصدد، أدان عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي التابع للحكومة الليبية، المتواجدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، مقتل المحامية الليبية حنان البرعصي وسط مدينة بنغازي.
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