“الصحة العالمية”: لقاح “فايزر” المضاد لـ”كورونا” واعد للغاية

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا واعد للغاية. وبيّن “غيبريسوس” أن لديه فريقاً يعمل على دراسة أصل فيروس كورونا، يضم خبراء من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والسودان والدنمارك وهولندا وألمانيا واليابان وفيتنام وبريطانيا، وفقاً لـ “رويترز”. من جهته، أشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي، أمام الجمعية الوزارية لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن الأخبار المثيرة أمس حول توفر لقاح فعال محتمل تنذر بتحديات كبيرة في أنظمة التبريد في البلدان الإفريقية استناداً لنوع اللقاح.

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