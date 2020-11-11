شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة مجانية لتصميم خرائط بطريقة احترافية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبر التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، طريقة تصميم وصناعة خرائط بطريقة احترافية وبدون تكلفة. وقال الحمادي: “إذا احتجت إلى صناعة خريطة العالم بالشكل الذي يناسبك؛ وكذلك تحديد الدول التي تريد والكتابة عليها وتلوينها والرسم عليها، فبإمكانك استخدام هذه الخدمة المجانية لذلك، وبعد ذلك تحملها بدقة عالية جداً (هنا الرابط).

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