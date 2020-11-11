العراق نسعى لتكامل اقتصادي في المنطقة بالتعاون مع السعودية

وأضاف الكاظمي في كلمته: "تجمعنا علاقات تاريخية مع المملكة العربية السعودية، وبين شعبينا أواصر وطيدة، ولذلك نسعى لتوطيد العلاقات وبناء تكامل اقتصادي مع السعودية، ويشمل المنطقة"، حسبما نقل موقع "بغداد اليوم".
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وتابع:
نحن في مرحلة البناء لصالح شعوبنا وعلينا أن نؤسس لثقافة الأمل والعمل. والعراق يمد يده لكل جيرانه ومن يتمنى له الخير، وشعب العراق يستحق الأفضل.
وأكد أن اجتماعه مع ولي العهد السعودي هو "امتداد لعمل دؤوب من أجل التعاون بين البلدين وخلق الفرص".
استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مرئي عن بعد، أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.
ونظر المسؤولان في ما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.
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