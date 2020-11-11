انسحاب القوات التركية من "نقطة المراقبة الثالثة" بريف حلب... صور

وبينت المصادر، أن عشرات الشاحنات المحملة بالتجهيزات والمعدات التي تم تفكيكها، خرجت من نقطة المراقبة التركية الثالثة الموجودة بين قريتي "الشيخ عقيل" و"قبتان الجبل"، وتوجهت إلى بلدة "دارة عزة" التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة تركياً بريف حلب الغربي.

وناهز عدد الشاحنات والآليات التي خرجت من النقطة التركية الـ 100، فيما كان بعضها يفرغ حمولته في "دارة عزة" ويعود مجددا إلى النقطة لاستكمال عملية الإخلاء، التي من المتوقع أن تنتهي بشكل كامل خلال ساعات اليوم أو غد الخميس.

© Sputnik . ALI HASHEM انسحاب القوات التركية من "نقطة المراقبة الثالثة" بريف حلب

وأوردت المصادر، معلومات تفيد بأن باقي النقاط التركية المحاصرة من قبل الجيش السوري في ريف حلب وفي مقدمتها نقطة "جبل عندان" و"الراشدين" بدأت بدورها بالتجهيز لعملية انسحاب مماثلة، دون تسجيل تحركات فعلية تذكر في محيطهما حتى لحظة تحرير الخبر.

© Sputnik . ALI HASHEM انسحاب القوات التركية من "نقطة المراقبة الثالثة" بريف حلب

وتأتي تحركات القوات التركية على صعيد الانسحاب من نقاط المراقبة، تنفيذا لاتفاق "موسكو" بين روسيا وتركيا، فيما تضم أرياف حلب (4) نقاط مراقبة رئيسية تحت حصار الجيش السوري، "الشيخ عقيل- قبتان الجبل"، "الهضبة الخضراء- العيس"، "جبل عندان"، و"الراشدين"، إلى جانب بعض النقاط الثانوية كالنقطة الموجودة قرب بلدة "الزربة" على طريق حلب- دمشق الدولي.