الملك سلمان يصدر قرارا جديدا بشأن نظامي خدمة الضباط والأفراد

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء في البلاد، عقد جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وأصدر مجموعة من القرارات من بينها تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد.

واطلع العاهل السعودي على ما انتهى إليه مجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة، والذي أفضى إلى تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه على تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.