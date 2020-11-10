شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواطن يُفاجأ بخروج فأر من ماكينة الصراف الآلي أثناء استخدامها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

فوجئ مواطن بوجود فأر صغير أثناء استخدامه ماكينة الصراف الآلي ، حيث وثّق لحظات الخروج الفأر بمقطع فيديو لقي رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المقطع، فقد حاول المواطن سحب ورقة نقدية من فئة الـ 50 ريال ليتمكن من إخراج الفأر الذي فوجئ به فور توقفه بسيارته لاستخدام ماكينة الصراف الآلي.

من جانبهم، تساء مغردون حول طريقة دخول الفأر إلى الماكينة التي من المعروف عنها أنها مُحصنة بشدة ضد الفتح أو الاختراق من قبل الحيوانات والقوارض.