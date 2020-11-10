الأردن... إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والبدء بفرز الأصوات

عمان– سبوتنيك. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، خلال مؤتمر صحافي، إنه "لأول مرة نسبة تصويت الإناث في التصويت تنخفض عن الذكور".

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الذكور المصوتين اليوم بلغت 34.09% في حين كانت نسبة النساء المصوتات 26.1%.

وافتتحت المقار الانتخابية في المملكة الأردنية الهاشمية في تمام الساعة السابعة صباحاً (بالتوقيت المحلي) أبوابها أمام الناخبين الأردنيين، وكان من المفترض إغلاقها في تمام الساعة السابعة مساءً، لكن وبناء على توصيات رؤساء الدوائر الانتخابية في أرجاء المملكة قررت الهيئة المستقلة للانتخاب تمديد الاقتراع لمدة ساعتين، فتم غلق الصناديق في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، وبلغت نسبة التصويت حتى إغلاق الصناديق 29.88%.

© Sputnik . Pavel Gerasimov Advertisements

وتوجه اليوم الأردنيون في الانتخابات البرلمانية للتصويت للمرشحين في البرلمان التاسع عشر، والتي يتنافس فيها 1674 مرشحا على 130 مقعدا برلمانيا.

وجرت الانتخابات وسط إجراءات وقائية مشددة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يرتفع عدد الحالات التي يسجلها الأردن يوميا بشكل ملحوظ. وأعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق بأنه سيتم الإعلان عن حظر شامل منذ الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح الأحد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة المصاب بفيروس كورونا المعزول منزليا في الانتخابات النيابية الأردنية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، بموجب أحكام قانون الصحة العامة، وأمر الدفاع رقم 8 وتعديلاته.

ويعتبر خروج المصاب بفيروس كورونا من المنزل والدخول إلى مراكز الاقتراع جرما يعاقب عليه بالحبس حسب أحكام القانون لمدة قد تصل إلى سنة.