الشيخ عبدالله بن عمر بن ابراهيم الطيار في رحمة الله

إنتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ عبدالله بن عمر بن ابراهيم الطيار, أحد أعيان المدينة المنورة, مساء أمس في مدينة جدة, و وري جثمانه الثرى في مقبرة المعلا بمكة المكرمة. المرحوم والد, م.عمار, م.أسامة, أ.معاذ, أ.محمد, م.عبدالرحمن.. تتلقى اسرة الفقيد العزاء على جوال ابنه م.عمار: ٠٥٠٥٣٦٤٢١٧ صحيفة الخليج الالكترونية التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وبنات الفقيد, ولكافة أسرته – رحمه الله -, سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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