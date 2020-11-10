شكرا لقرائتكم خبر عن معلم يتابع دروس القرآن مع طلابه أثناء وجوده في المستشفى لتلقي العلاج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول، تفاني معلم في تقديم الدروس لطلابه رغم ظروفه الصحية عبر “منصة مدرستي”، وذلك أثناء وجوده في المستشفى لتلقي العلاج. وظهر المعلم في المقطع وهو يجلس على السرير الأبيض ويمسك هاتفه ويقدم درساً في مادة القرآن الكريم لطلابه وسط تفاعل من الطلاب. وقال مكتب التعليم ببيشة، معلقا على المقطع، إن المعلم يُدعى عبدالله ردة، ويعمل في مدرسة الملك فهد الابتدائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلم يتابع دروس القرآن مع طلابه أثناء وجوده في المستشفى لتلقي العلاج (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.