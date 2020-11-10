الحكومة التونسية: آلية حل أزمة الكامور ستعمم على كافة الولايات دون استثناء

وأكد بيان للحكومة نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيبوك"، أن المشيشي خلال لقاءه صحفي إعلامي بتاريخ 9 نوفمبر 2020 أكد أن "التمشي الذي تم إعتماده لحل أزمة الكامور سيتم تعميمه على كافة ولايات الجمهورية بدون إستثناء قناعة منه بأن الاشكاليات التنموية تهم كل جهات الجمهورية وأن جميع المواطنين التونسيين لهم الحق في ظروف عيش أفضل".
وأشارت رئاسة الحكومة في البيان إلى أن صحة التونسيين ودفع التشغيل والاستثمار بكل ولايات الجمهورية هي الأولويات الفعلية لهذه الحكومة دون أي شكل من أشكال التمييز بين التونسيات والتونسيين وأنّه قد تمّ خلال هذه المداخلة ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر.
يذكر أن الحكومة التونسية، أعلنت في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق نهائي مع معتصمي منطقة الكامور البترولية في محافظة تطاوين (جنوب)، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهر.
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