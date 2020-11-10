ليفني تكشف فحوى رسالة نصية تلقتها من عريقات أثناء مرضه

وفي تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، قالت ليفني: "أرسل لي رسالة نصية، قال فيها: لم أنته مما ولدت لأفعله".

وأعربت الوزيرة الإسرائيلية السابقة عن عميق حزنها بسبب وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بقولها: "لقد حزنت على وفاة صائب عريقات".

وأضافت: "كرس صائب حياته لشعبه واعتاد أن يقول إن الوصول إلى السلام هو مصيري".

وفي ختام تغريدتها ختمت: "خالص تعازي للفلسطينيين ولأسرته.. سنشتاق إليه".

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​وقبل ساعات، أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية وفاة أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من جراء تداعيات إصابته بكورونا.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية الحداد العام وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام حدادا على رحيل عريقات.

وتولى عريقات مناصب عدة خلال مسيرته السياسية، ليعرف بأنه ذاكرة فلسطين السياسية، خاصة فيما يتعلق بملف المفاوضات مع إسرائيل.