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شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن للمتعافين من كورونا التواصل مع الآخرين؟ «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة أهمية الالتزام بالعزل المنزلي، في حالة الإصابة بفيروس كورونا حتى انتهاء العزل ومدته 10 أيام، مع أهمية التأكد من انتهاء الأعراض.
وقالت الوزارة، ردا على سؤال متى يمكن للمتعافين التواصل مع الآخرين؟ إنه يجب الالتزام بالعزل المنزلي، حتى الشعور بالتحسن، وإتمام كامل مدة العزل وهي 10 أيام بشرط أن تكون آخر ثلاثة أيام خالية من الأعراض.
وأضافت وزارة الصحة أنه يمكن الخروج بعد ذلك، مع الحرص على التباعد الاجتماعي ولبس الكمام والنظافة الشخصية.
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