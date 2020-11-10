شكرا لقرائتكم خبر عن بين سجن لسنوات وغرامة بالملايين.. بماذا حذّرت «النيابة» مرتكبي جرائم البيئة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

وجّه النيابة العامة تحذيرًا شديدًا لمنتهكي حقوق البيئة والاحتطاب الجائر، حيث سيواجهون عقوبات تصل لـ 10 سنوات وغرامات تصل لـ 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إناستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني.

وتابعت “النيابة”: “يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ”.