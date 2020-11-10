ليست الأولى.. غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو

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وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أن الوقت ينفد، وحزبه "أزرق أبيض" يريد إقرار الميزانية بأسرع وقت، وإلا سيكون المصير هو الدخول في انتخابات جديدة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وأشار غانتس إلى أن الحزب الحاكم "الليكود" يؤجل المصادقة على ميزانية الدولة المقبلة، وبأنه كان يتعين تمرير تلك الميزانية في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكنه يقوم بتأجلها، غير مرة، دون أي تفسير - بحسب ويزر الدفاع الإسرائيلي.
ويذكر أن الخلافات المستعرة بين غانتس ونتنياهو لسببين، الأول هو الاختلاف حول إدارة البلاد في ظل جائحة كورونا، والثاني لعدم تمرير ميزانية البلاد للعام 2020/2021.
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