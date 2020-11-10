القوات العراقية تدمر أنفاقا ومضافات تعود لـ "داعش"

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "تواصل قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها وخلال محورها الخاص بتنفيذ أهداف الصفحة الثانية ضمن قاطع مسووليتها في جبال خانوكة ومكحول وبجهد استخباري وجوي مميز وتم خلال العملية العثور على عدد من العبوات الناسفة والمضافات والأنفاق التابعة لبقايا عصابات "داعش" الإرهابية وتدميرها من قبل الجهد الهندسي خلال العملية التي لا تزال مستمرة وضمن جميع المحاور لحين تحقيق اهدافها المرسومة".

فيما تمكن أحد تشكيلات فرقة المشاة الخامسة عشرة وبعد ورود معلومات تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية قرب قرية قصبة الراعي التابعة لناحية العياضية ضمن قاطع المسؤولية وعلى الفور خرجت القوة المذكورة الى الموقع المقصود وبعد البحث والتفتيش تم العثور على عبوات ناسفة عدد 3 ولغم ضد الاشخاص وقذيفة مدفع واحدة.

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية أمنية "واسعة" لتأمين صحراء الأنبار غربي البلاد وتطهيرها من فلول عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.