الكنيست الإسرائيلي يقر اتفاقية السلام مع البحرين

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الكنيست وافق بالقراءة الأولى على اتفاق التطبيع مع مملكة البحرين، في الجلسة التي عقدت خصيصا، اليوم، لهذا الغرض.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين الذي وقع في واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وبحسب القانون الإسرائيلي يتوجب على الحكومة عرض مثل هذه الاتفاقات للتصويت عليها في البرلمان "الكنيست" لتصبح نافذة وفق القانون الإسرائيلي.