وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الكنيست وافق بالقراءة الأولى على اتفاق التطبيع مع مملكة البحرين، في الجلسة التي عقدت خصيصا، اليوم، لهذا الغرض.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين الذي وقع في واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وبحسب القانون الإسرائيلي يتوجب على الحكومة عرض مثل هذه الاتفاقات للتصويت عليها في البرلمان "الكنيست" لتصبح نافذة وفق القانون الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيست الإسرائيلي يقر اتفاقية السلام مع البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.