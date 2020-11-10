إسرائيل تكشف موعد زيارة مسؤول خليجي رفيع المستوى

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أشكنازي أن وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، سيزور إسرائيل قريبا.
وأفاد الموقع العبري بأن زيارة الزياني من المرجح أن تتم في التاسع عشر من الشهر الجاري، وهي أول زيارة رسمية لشخصية خليجية منذ سنوات طويلة.
وجاءت تصريحات أشكنازي على هامش جلسة الكنيست التي بحثت المصادقة على اتفاق إقامة علاقات السلام بين إسرائيل والبحرين.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين الذي وقع في واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وبحسب القانون الإسرائيلي يتوجب على الحكومة عرض مثل هذه الاتفاقات للتصويت عليها في البرلمان "الكنيست" لتصبح نافذة وفق القانون الإسرائيلي.
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