الجيش اليمني: مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين خلال معارك في مأرب

القاهرة - سبوتنيك. ذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش واصلت تنفيذ عمليات نوعية ضد الحوثيين، في جبهات مَدغِل (شمال غربي مأرِب)، والمَخدَرة وصِرواح (غربي مأرب)، بالتزامن مع غارات دقيقة لمقاتلات التحالف".

© REUTERS / Fawaz Salman

وأكد "مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين في المعارك، وتدمير آليات عسكرية مختلفة لهم بغارات جوية وضربات لمدفعية الجيش".

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في السياق، قال مدير مديرية رغَوان شمال غربي مأرِب، طه علوي الباشا، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "المعركة لا تزال على أطراف مديرية رغَوان من جهة مديرية مَدغِل، وتبعد 15 كم عن مركز المديرية".

وأضاف بأن "الحوثيين ينفذون زحفاً للتقدم على رغَوان"، داعياً إلى "مساندة المقاتلين من الجيش وأبناء مأرِب"، معتبراً أن "المعركة مصيرية".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، بأن مقاتلات التحالف نفذت 10 غارات على محافظة مأرِب، توزعت بـ 6 غارات على مديريتي مَدغِل ومَجْزِر شمال غربي مأرِب، و4 غارات على مديريتي صِرواح ورَحَبة غرب وجنوب مأرِب.