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وتابعت الصحيفة: "وعليه فإن رئيس المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج مساء اليوم، أي قبل يوم واحد قبل انتهاء الأجال.
ولفتت الصحيفة إلى أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجزائري بلغت 23.7 في المائة، حسبما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي".
وتم إجراء الاستفتاء الدستوري في الجزائر، في الأول من نوفمبر، حيث تم دعوت نحو 25 مليون جزائري للتصويت، على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر... صحيفة تكشف موعد إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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