“طيران ناس” تعلن عن وظائف شاغرة

فتحت شركة طيران ناس باب التقديم على وظيفة شاغرة بمجال التخطيط والتحليل المالي للعمل بالشركة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية : 1- المسمى الوظيفي : مدير التخطيط والتحليل المالي . 2- الشروط : – بكالوريوس في ” المالية ، المحاسبة ” أو ما يعادلها . – خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال التخطيط والتحليل المالي . Advertisements – إجادة الإنجليزية ” تحدثاً وكتابة ” . – إجادة استخدام الحاسب الآلي . – مهارات تحليلية قوية وتعمق في التفاصيل . وأكدت الشركة على توفير رواتب مجزية ، وفوائد عائلية ، ونشاطات الشركة ، وعدد 30 يوم إجازة سنوية ، ويمكن التقديم من اليوم الثلاثاء 24 / 3 / 1442 هـ، الموافق 10 / نوفمبر / 2020 م وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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