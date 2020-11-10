النيابة العامة : السجن والغرامة عقوبة الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار

الخليج – واس : طالبت النيابة العامة “باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني”، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وحذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.

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