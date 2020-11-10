نتنياهو: دائرة السلام تتوسع

كتب نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدا في جلسة الكنيست التي بحثت العلاقات الإسرائيلية البحرينية، أنه ستكون هناك دول أخرى ستنضم إلى دائرة السلام.

وقال نتنياهو:

دائرة السلام ستتوسع ومعها سيتم تعزيز الاستقرار والازدهار، وسنقف معا سدا منيعا ضد الإسلام المتطرف الذي تقوده إيران.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دعمه لبلاده، خاصة حيال اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وعلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

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وتابع نتنياهو:

وعلى موقفه الحازم ضد إيران وعلى تعزيز علاقاتنا الأمنية وإقامةاتفاقيات السلام. أرحب بقيام جو بايدن وكامالا هاريس بالترحيب بهذه الاتفاقيات.