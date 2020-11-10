شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخيمات عشوائية على مساحة 30 ألف م2 بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، عن إزالة مخيمات عشوائية على مساحة قدرت بــ 30.000 م2، في نطاق بلدية طيبة.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن الإزالة شملت 23 مخيماً عشوائياً وكامل الإحداثيات من الموقع، التي أقيمت بلا تصاريح نظامية أو مستمسكات شرعية وبطريقة عشوائية.

وأكدت أمانة محافظة جدة، أنها ستواصل الأمانة أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية.