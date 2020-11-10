شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «خدمات الملاحة الجوية» تُعلن عن وظائف شاغرة «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقع “لينكد إن” عن توفر وظائف شاغرة بمسمى محلل خدمات الخادم – رئيس قسم الأمن) للعمل (عن بعد)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط المرفقة أدناه.

المسميات الوظيفية:-

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1- محلل خدمات الخادم.

– مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر (CS) ، هندسة الكمبيوتر.

– التوصية بتصميم وتكوين أنظمة التشغيل وتطبيقات النظام.

– إدارة النظام الافتراضي (VMWare ، V-Center ، Hyper-V)

– إدارة حلول النسخ الاحتياطي.

– التحقيق وتحليل جدوى متطلبات النظام وتطوير مواصفات النظام.

2- رئيس قسم الأمن.

– مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

– خبرة من 6 إلى 9 سنوات من الخبرة في الإشراف على المنشأة / إدارة الأمن.

طريقة التقديم:-

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