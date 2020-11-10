ألمانيا تأمل إنتاج لقاح كورونا في أسرع وقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية، آنيا كارليتسيك، أنه سيكون من المهم إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأسرع وقت ممكن، وبكميات كبيرة"، مضيفة في تصريحات صحافية في برلين، أن الأنباء من شركتي "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية تدعو إلى التفاؤل.



أضافت الوزيرة: "آمل بشدة أن تتمكن شركة بيونتيك الآن وبسرعة من اتخاذ الخطوات النهائية نحو الموافقة"، مضيفة أنه يتعين حتى ذلك الحين توضيح بعض الأمور، بما في ذلك قدرة التحمل والفعالية لمختلف الفئات العمرية، مؤكدة أنه سيجرى تطبيق معايير الجودة المعتادة في عملية الموافقة رغم السعي نحو إطلاق اللقاح في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن وزارتها تدعم شركة "بيونتيك" وإنتاج اللقاح الخاص بها.

وظهرت لأول مرة "الاثنين" نتائج مؤقتة من مرحلة حاسمة من الاختبارات للحصول على تصريح بتداول لقاح مضاد لكورونا في أوروبا.

وأعلنت "بيونتيك" في مدينة ماينتس أنه وفقا لهذه البيانات يوفر لقاحها أكثر من 90 بالمئة من الحماية ضد مرض "كوفيد-19"، مضيفة أنه لم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة للقاح.

وذكرت الشركة أنها تعتزم أن تتقدم مع شركة "فايزر" الأمريكية العملاقة، التي تتعاون معها في تطوير اللقاح، بطلب للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتباراً من الأسبوع المقبل.