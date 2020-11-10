أمريكا تكشف موعد توزيع لقاح كورونا الواعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أن الولايات المتحدة قد يكون لديها جرعات لقاح كورونا الواعد الذي تطوره شركة فايزر جاهزة قبل نهاية العام، واصفاً إياه بأنه أمر عظيم.



وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، قال فاوتشي إنه يعتقد أنه سيبقى في منصبه الحالي في الوقت الراهن وليس لديه نية لترك موقعه.

وانتقد الرئيس دونالد ترامب الدكتور فاوتشي علنا ولم يتحدث إليه منذ أوائل أكتوبر ، على حد قول فاوتشي.

وكانت شركتا "فايزر" (الولايات المتحدة) و"بايونتيك" (ألمانيا) أعلنتا أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وأتى الإعلان في وقت تسجل فيه الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا كبيرا في العالم مع أرغم ملايين الأشخاص في العالم إلى العودة إلى تدابير الإغلاق وزاد من الأضرار اللاحقة بالاقتصاد.